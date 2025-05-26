«У нас дети фанатеют от театра и их родители тоже фанатеют»: Фестиваль детских театров прошел в Карелии

В Рауталахти на площадке Культурно-досугового центра «Приладожье» состоялся Фестиваль детских непрофессиональных театров «В кругу друзей».

Около 200 увлеченных театром детей, а также их родители и наставники - художественные руководители студий и школьных творческих команд стали участниками традиционного Фестиваля «В кругу друзей». В этом году на базе Культурно-досугового центра «Приладожье» в поселке Рауталахти он проводился в четвертый раз и заметно расширил географию и число гостей.

Показать свои спектакли, посмотреть постановки других театральных студий, поучиться мастерству у известных актеров, просто познакомиться и пообщаться на Фестиваль приехали школьники из Петрозаводска, Питкяранты, Сортавалы, а также поселка Ляскеля, который расположен недалеко от Рауталахти, и представители театральных проектов Санкт-Петербурга.

На правах хозяев их встречали юные актеры, занимающиеся в театральном коллективе Культурно-досугового центра «Приладожье».

Несколько лет назад в поселении, где находится семейная форелевая ферма «Приладожье» предприниматель Андрей Коледа с супругой создали Культурно-досуговый центр. В нем реализуются образовательные программы, идет подготовка к школе местных ребятишек, проводятся интересные лекции и мероприятия. Как рассказал Андрей Коледа, все началось с постановки спектакля про Гарри Поттера для детей в Культурно-досуговом центре. Маленькая встреча единомышленников постепенно переросла в большое событие для Карелии и других регионов.

Творческая лаборатория «Театрум» из Петрозаводска привезла на Фестиваль спектакль «Айболит». Его показали ребята, которые учатся в 3-4 классе и постоянно занимаются в театральной студии. Это современное прочтение сказки, на которой в нашей стране воспитано не одно поколение, но в спектакле много авторского, личного.

Как рассказала художественный руководитель и режиссер «Театрума» Елена Политанская, сценарий писался в буквальном смысле на репетициях, и она вложила в него личные переживания, связанные с болезнью матери.

По словам Елены, успех спектакля во многом зависит от настроения ребят и их желания показать все лучшее, что они могут и умеют.

- У нас дети фанатеют от театра и их родители тоже фанатеют. Все декорации спектакля сделаны родителями. У нас есть папа, который, не имея никакого отношения к театральному искусству, делает нам все. Он сделал три огромных стола, которые могут полностью трансформироваться и превращаться в дверь и окно. И он даже собирается покупать мастерскую, чтобы нам помогать. И пока у нас будут такие люди, как организаторы этого Фестиваля, или вот такие родители, будет и театр!

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