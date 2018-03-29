Бывший мэр Петрозаводска Николай Левин добился через суд возвращения конфискованных у него охотничьих ружей.

Начальник Отделения лицензионно-разрешительной работы №1 Сергей Лалаев рассказал в городском суде Петрозаводска, что перед тем, как к нему пришел Николай Левин, поступил звонок от "вышестоящего руководства".

"В силу того, что у нас есть человек непростого ранга, поэтому его направили ко мне, как к руководителю. Так, у нас прием граждан осуществляется по другому адресу. В связи с тем, что неординарная ситуация, то отправили ко мне. Руководитель позвонил и сказал, что придет Николай Иванович, нужно будет посмотреть документы, разобраться и принять соответствующие меры. Николаю Ивановичу я объяснил, что будет составлен административный протокол", - сказал Сергей Лалаев.

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