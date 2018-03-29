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Новости. Общество
10:36, 29 Марта 2018

"У нас есть человек непростого ранга"

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Бывший мэр Петрозаводска Николай Левин добился через суд возвращения конфискованных у него охотничьих ружей.

Начальник Отделения лицензионно-разрешительной работы №1 Сергей Лалаев рассказал в городском суде Петрозаводска, что перед тем, как к нему пришел Николай Левин, поступил звонок от "вышестоящего руководства".

"В силу того, что у нас есть человек непростого ранга, поэтому его направили ко мне, как к руководителю. Так, у нас прием граждан осуществляется по другому адресу. В связи с тем, что неординарная ситуация, то отправили ко мне. Руководитель позвонил и сказал, что придет Николай Иванович, нужно будет посмотреть документы, разобраться и принять соответствующие меры. Николаю Ивановичу я объяснил, что будет составлен административный протокол", - сказал Сергей Лалаев.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

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Гарик
2018-03-29 12:34:48
Американец ? Ну я за Грудинина голосовал и что?? Может кто то вас и боится приезжих -"приставов" , но не я, И о чем с вами в полемику вступать о развале Карелии вашей компашкой или о повышении зарплат себе любимым. или о том , что скоро вас отсюда сдует в вашим " местным вождём " Сиди и работай лучше , хвати тролить ((((((((((((((((((((((((((((((
однозначно
2018-03-29 12:14:21
Нищеброды и неудачники всегда завидуют успешным людям. Коля, отдай ты эти ружья - пусть подавятся.
йошкин кот
2018-03-29 11:36:44
какие же ЭТИ судьи непостоянные...то бьются "до последнего" за ВИПов, то "гуманно" увеличивают сумму и срок, если гражданин - не настолько занят важными государственными делами.
Мизантроп
2018-03-29 11:10:10
Есть те, кто назначал воров,
Есть имена воров. Все в теме.
Но мир политики суров:
Мол, все претензии - "к системе"
К заглушкам, датчикам, реле,
К различным факторам, причинам,
И главный принцип в той борьбе –
Не трогать тех, кто выше чином
Американец
2018-03-29 11:01:39
а куда делись многочисленные яблочники, грудининцы, лпдэровцы и, сопчачки, наальнята? После выборов сдуло, все, не надо ничего. Только мутить народ могут, когда выгодно им.

Либерасты, всё этим сказано. Что же вы молчите?

Или испугались?
Решётка
2018-03-29 11:37:44
Американец,
Американец,зачем тебе навальнята,яблочники и другие? Они ,похоже ,давно отказались в этом дерьме ковыряться,кто в Москве,кто за границей,в Карелии яблочников лет пять как репрессировали, это все понимают....да и что здесь делать им?
Карелия медленно подыхает,районы в полном хаосе,дороги в жо.е, Петрозаводск не резиновый,но уплотнили так.что скоро ливнёвка не выдержит и "зальёт город...."
Гарик
2018-03-29 12:36:57
Решётка, Может , что тебе и ответит Амриканец из первых уст )))
Старый дед щукарь
2018-03-29 10:59:09
Если ковырнуть, то у Коли много чего можно найти!
User
2018-03-29 10:49:35
У нас есть бояре и холопы, а так же понятия вместо закона, ибо закон на ранги людей не делит! Но населению нравится.
кир
2018-03-29 12:11:21
User, чего тебе не нравится население, его голосование? Ну, такие мы есть и что? Неужели не можешь свою жизнь построить без ежедневного надрыва души и внутреннего беспокойства? Вредно это, надо что-то менять в себе. Или уже поздновато?
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