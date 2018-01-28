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Новости. Происшествия
12:34, 28 Января 2018

"У нас ничего не осталось!" - оставшихся без жилья погорельцев с Октябрьского проспекта начали переселять в общежитие

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Одна семья погорельцев уже переезжает в предоставленное временное жилье, сообщает мэрия.

Как сообщил начальник управления жилищного хозяйства Евгений Перов, в настоящее время в администрацию Петрозаводска обратились жильцы шести сгоревших квартир дома №46 по Октябрьскому проспекту. Всем им уже предоставлены варианты для заселения.

Первые погорельцы уже готовы въехать в помещения маневренного фонда. Галина Королева с мужем и сыном получила ключи от комнаты в общежитии на улице Щорса, 2. В настоящее время сотрудники управления ГО и ЧС Администрации Петрозаводска выдают им раскладушки, одеяла и постельное белье, после чего погорельцы отправятся обживаться.

"Сотрудники администрации пригласили нас сегодня в мэрию, все нам объяснили, отвезли в общежитие. Комната нормальная, приличная, - поделилась Галина Николаевна. – У нас ничего не осталось. Только та одежда, в которой выскочили из горящего дома".

Напомним, организован сбор помощи для пострадавших. Одежду, постельные принадлежности, бытовую химию и другие вещи можно принести в центр Истоки по адресу: Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, 9 в будние дни с 9 до 17 часов.

Напомним, в ночь на 28 января в Петрозаводске в деревянном двухэтажном жилом доме на Октябрьском проспекте, 46 произошел серьезный пожар. В результате происшествия огнем повреждены 8 квартир второго подъезда жилого дома, на общей площади около 200 кв.м. Пожарные спасли 36 человек, в том числе 6 детей. Трое пострадавших госпитализированы в лечебное учреждение.

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Комментарии

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zanoza
2018-01-28 14:49:35
Да разбазарили маневренный фонд города ,а это были полноценные квартиры, вот и заселяют в общагу. А куда ещё?
Кальтер
2018-01-28 14:35:27
Причина пожара?
кир
2018-01-28 15:17:22
Кальтер, предположительно - пьянство с поминанием усопших.
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