«У нас одна задача - чтобы дети питались хорошо», — врио мэра Петрозаводска лично контролирует ситуацию с питанием в школе № 55

По поручению исполняющей обязанности главы города в средней школе № 55 Петрозаводска ежедневно проходят проверки.

Ситуацию, сложившуюся вокруг питания в средней школе № 55 с приходом нового подрядчика, врио мэра карельской столицы контролирует лично.

«Оператора питания школы и детские сады определяют по итогам конкурентных процедур. Что и было сделано в 55-й школе. С понедельника предприятие приступило к работе», — рассказала Инна Колыхматова.



Со вторника по поручению врио мэра в школе ежедневно проходят проверки. Специалисты управления образования, родители, администрация школы фиксируют все замечания к компании, организующей питание. Претензии по качеству еды направляются подрядчику ежедневно.



Как сообщила Инна Колыхматова, в пятницу, 20 октября, с председателем Петросовета Надеждой Дрейзис попросили директора школы Римму Ермоленко доложить о результатах за прошедшую неделю. С учетом имеющихся замечаний обсудили вопрос расторжения контракта в установленном законом порядке. «Полагаю, что основания для этого есть», — отметила градоначальница.



«Ведь в конечном итоге у нас одна задача — чтобы дети питались хорошо», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что компания, организующая питание в школе № 55, объяснила скандал происками конкурентов.

Напомним, было найдено множество нарушений в работе компании, поставляющей еду в школу № 55 Петрозаводска.