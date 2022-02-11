«У нас пикниковая зона»: стали известны новые подробности заявления Чепика о судьбе «Кургана»

Опубликована неофициальная часть заявления премьер-министра Карелии Александра Чепика об отмене скандального проекта застройки спортцентра «Курган».

Как сообщалось ранее, об этом он сообщил во время разговора с министром образования и спорта республики Романом Голубевым. Фрагменты этой встречи были опубликованы на странице министерства Вконтакте. Там Чепик предлагает отказаться от строительства биатлонного стрельбища, против которого протестовало население, и ограничится реконструкцией инфраструктуры для лыжников.

Однако за кадром осталась часть этого разговора. Она появилась на странице другого паблика - «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Я тоже очень сильно переживаю, потому что, с одной стороны, мне не очень приятно заниматья спортом, когда у нас пикниковая зона, сжигаются газоны, сжигаются корни деревьев, деревья падают потом. Это безобразие с превращением Кургана в такую прогулочную зону. Надо постепенно приводить в порядок его. Потому что все-таки это парковая зона, зона для спорта, для того, чтобы дети занимались», — сказал премьер-министр.