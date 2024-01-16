«У нас потери...» — двое жителей Карелии погибли на спецоперации

Двое жителей Сегежского района Карелии погибли в ходе специальной военной операции.

О гибели двоих земляков сообщила в соцсети «ВКонтакте» глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева.

«У нас потери, друзья», — написала она в личном профиле.



Погибли Писарев Денис Александрович, стрелок-зенитчик, и

военнослужащий Хомицевич Олег Владимирович.



Сегежский округ скорбит.



«Дорогие родители, родные, друзья, не выразить словами горечь. Самые искренние соболезнования», — написала Гусева.



Дата и время прощания с земляками будут сообщены позже.