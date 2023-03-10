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«У нас все есть, кроме кинотуалета»: будущее карельского кино обсудили в креативном сообществе

Новости. Общество
16:30, 11 Марта 2023
фото: «Столица на Онего»

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Как в бывшем военном ангаре обсуждали будущее карельского кино.

В минувшие выходные в бывшем военном ангаре, переоборудованном в съемочный павильон, состоялся «интеллектуальный стендап» о карельском кино — так назвали разговор о развитии киноиндустрии в республике его организаторы из креативного сообщества Петрозаводска CreatePtz. Они пригласили поделиться своими мыслями о региональной киноотрасли карельского продюсера Виталия Сазонова, актрису Анастасию Забирову, руководителя Центра народного творчества и культурных инициатив Андрея Редькина и режиссера Константина Роди. Однако поначалу казалось, что участники «интеллектуального стендапа» слишком ослеплены цветными софитами и видят себя, если не в Голливуде, то, как минимум, на Мосфильме. И только холодный ангар под заснеженным Комсомольским путепроводом напоминал им, что все происходило не в Раменках и, тем более, не в Лос-Анджелесе.

«У нас в Карелии все есть! — заявил собравшимся директор продюсерского центра SMK Production Виталий Сазонов. — У нас есть все! Мы сейчас можем загрузить фуру и в любом регионе снимать все, что хотим!».

Но актриса Анастасия Забирова, которая, как выяснилось, возглавляет кинокластер Карелии, сразу опустила хозяина съемочного павильона на землю.  

«У нас действительно все есть, кроме кинотуалета. Осталось найти заинтересованного человека, — заметила госпожа Забирова. — Это для того, чтобы выезжать со съемками, куда угодно — с детьми, с маленькими компаниями, с большими компаниями. Необходимы удобства — это кинотуалет. Есть маленькие туалеты, которые находятся в актерских вагончиках. Представьте, что на съемочной площадке, если это маленькая кинокомпания, могут работать десять рабочих. Если это большая — 50-60 рабочих, это все мужчины, потому что, представьте, это все таскать. Этот свет. И если те мужчины будут заходить в эти маленькие туалеты, то вагончик развалится. Соответственно для развития кино в Карелии необходим кинотуалет. Вселенная, услышь!».

Услышала ли Вселенная актрису, читайте здесь.

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