«У Неба другие планы на мой счет…»: Валерия Ломакина вновь появится на сцене «Творческой мастерской»

Петрозаводская актриса поделилась новостью в соцсети.

Валерия Ломакина вновь появится на сцене «Творческой мастерской». Об этом петрозаводская актриса сообщила в личном профиле.

В театральной премьере артистка на сей раз будет «сражаться за настоящую любовь и самого Бога», как рассказала она сама в соцсети.

Ирония в том, что какой бы закоренелой атеисткой я себя не считала, похоже, у Неба другие планы на мой счет… — написала Ломакина.

Директор театра «Творческая мастерская» Александр Побережный-Береговский отметил, что Валерия Ломакина в театр не вернулась — контракт с учреждением у нее прекращен. Актриса привлекается в спектакли разово, в которых ее пока нельзя заменить, сообщил директор «ТМ».

Напомним, Валерия Ломакина сравнила карельский язык с мужскими сосками, отметив, что и то, и другое является атавизмом. Атриса извинилась за свое выступление на федеральном шоу. Позже она объявила о своем уходе из театра «Творческая мастерская», в котором работала несколько лет.