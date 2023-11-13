У недействующего храма в деревне около Олонца установили поклонный крест

Древний храм Рождества Христова был построен и освящен в 1850 году.

В деревне Верховье возле Олонца у недействующего храма Рождества Христова 14 ноября был установлен поклонный крест, сообщили в официальном паблике Олонецкого района Карелии.

В установке креста приняли участие настоятель прихода храма Спаса Нерукотворенного в Еройле протоиерей Борис Пуговкин, иерей Николай Поташев, иерей Симеон Ряппиев и прихожане, рассказали в сообществе.





Как отметили в источнике, древний храм Рождества Христова был построен и освящен в 1850 году. Его постигла печальная судьба многих храмов — в годы советской власти он был закрыт и осквернен.





На сегодняшний день здание храма признано памятником культуры, но службы в нем совершать невозможно, поскольку оно имеет серьезные разрушения.



В феврале 2023 года в Верховье создали Приход храма Рождества Христова, но службы совершаются в часовне Рождества Иоанна Предтечи в Чимилице, добавили в группе.