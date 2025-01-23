У старшего лейтенанта был позывной «Гром»: в Приладожье простились с погибшим участником СВО

Проводили в последний путь Пупышева Антона Юрьевича.
О прощании с погибшем при исполнении воинского долга бойцом рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Сортавальского округа Сергей Крупин.
В Сортавале простились с участником специальной военной операции Антоном Юрьевичем Пупышевым.
Старший лейтенант Пупышев Антон Юрьевич — позывной «Гром» — служил в первом батальоне полка 1428.
Антона Юрьевича похоронили на кладбище Сортавалы с воинскими почестями.
«Вечная память и слава герою!» — написал глава округа.
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