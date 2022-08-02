890x80
Реклама
И смех, и продвижение
02.08.2022 12:18
Опасный маневр водителя из Мурманской области привел к групповому ДТП на трассе в Карелии
08.08.2022 18:52
Предпринимателям Карелии придется объяснить, почему они против новых обязательств перед работниками
08.08.2022 16:08
ГИБДД сообщила подробности ДТП с тремя пострадавшими на дороге Петрозаводск-Шелтозеро (ВИДЕО)
08.08.2022 16:24

У обвиняемого в даче взятки директора регоператора по вывозу мусора в Карелии арестовали машину и недвижимость

Новости. Криминал
12:39, 09 Августа 2022
фото: коллаж © «Столица на Онего»

Новости партнеров

У генерального директора ООО «Карельский экологический оператор» по вывозу мусора в республике Ивана Новикова, обвиняемого в даче взятки, арестовали автомобиль и недвижимое имущество, сообщили в Следкоме Карелии.

Следком завершил расследование уголовного дела в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Карельский экологический оператор», обвиняемого в даче взятки, в незаконном получении сведений, составляющих коммерческую тайну, и индивидуального предпринимателя, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве и незаконном получении сведений, составляющих коммерческую тайну.

Следствием установлено, в период с сентября по декабрь 2021 года обвиняемый Иван Новиков — генеральный директор ООО «Карельский экологический оператор», действуя в интересах коммерческой организации, вступив в преступный сговор с другим обвиняемым (посредником), через него передал взятку в размере 100 тысяч рублей в качестве первой части от общей оговоренной суммы взятки в размере 200 тысяч рублей должностному лицу Единого расчетного центра Карелии за получение базы данных потребителей коммунальных услуг в республике.

В период следствия обвиняемый Новиков содержался под стражей, в отношении посредника была избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Кроме этого, следствием приняты меры к обеспечению возможной конфискации имущества у обвиняемого: наложен арест на автомашину и недвижимое имущество.

Преступление раскрыто в результате совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями Следственного комитета и сотрудниками УФСБ России по Республике Карелия.

В настоящее время следователями собрана доказательственная база и уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее мы сообщали, Новиков будет оставаться в должности генерального директора «Карельского экологического оператора» до приговора суда, если тот признает его виновным.

Сейчас и. о. гендиректора ООО «Карельский экологический оператор» является бывший гендиректор «Кареллеспрома» Павел Дегтярев, скандально прославившийся получением в этой должности беспрецедентной для нашей небольшой республики премии в 26 миллионов рублей. Причем назначение Дегтярева и. о. гендиректора КЭО подписал находившийся в камере СИЗО Новиков.

Иван Новиков, обвиняемый в даче взятки, арестован до 26 августа включительно.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.08.2022, 14:06
Жители Петрозаводска возмущены сумасшедшими ценами в такси
08.08.2022, 10:16
«После обеда — осень»: жары в Карелии этим летом больше не будет
03.08.2022, 15:18
Выяснились подробности о личности обвиняемого в зверском убийстве девушки в Петрозаводске
03.08.2022, 14:32
Установлен порядок выплат бойцам подразделений из Карелии, которых готовят к отправке на Украину
04.08.2022, 22:00
В Финляндии стали отбирать у россиян навигационную технику
05.08.2022, 11:22
Ситуация в розничной торговле в Карелии ухудшается, и это подтверждают владельцы магазинов

Чтиво

04.08.2022 16:54
Уроки выживания
Почему покупка квартиры перестала быть признаком благополучия
«Мой дом — моя крепость», говорят в Англии, но в России это выражение приобрело особое значение.
Вайт виляет хвостом
01.08.2022 09:28
Есть кони, а есть «мерины»
20.07.2022 13:15
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.