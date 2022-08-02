У обвиняемого в даче взятки директора регоператора по вывозу мусора в Карелии арестовали машину и недвижимость

У генерального директора ООО «Карельский экологический оператор» по вывозу мусора в республике Ивана Новикова, обвиняемого в даче взятки, арестовали автомобиль и недвижимое имущество, сообщили в Следкоме Карелии.

Следком завершил расследование уголовного дела в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Карельский экологический оператор», обвиняемого в даче взятки, в незаконном получении сведений, составляющих коммерческую тайну, и индивидуального предпринимателя, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве и незаконном получении сведений, составляющих коммерческую тайну.

Следствием установлено, в период с сентября по декабрь 2021 года обвиняемый Иван Новиков — генеральный директор ООО «Карельский экологический оператор», действуя в интересах коммерческой организации, вступив в преступный сговор с другим обвиняемым (посредником), через него передал взятку в размере 100 тысяч рублей в качестве первой части от общей оговоренной суммы взятки в размере 200 тысяч рублей должностному лицу Единого расчетного центра Карелии за получение базы данных потребителей коммунальных услуг в республике.

В период следствия обвиняемый Новиков содержался под стражей, в отношении посредника была избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Кроме этого, следствием приняты меры к обеспечению возможной конфискации имущества у обвиняемого: наложен арест на автомашину и недвижимое имущество.

Преступление раскрыто в результате совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями Следственного комитета и сотрудниками УФСБ России по Республике Карелия.

В настоящее время следователями собрана доказательственная база и уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее мы сообщали, Новиков будет оставаться в должности генерального директора «Карельского экологического оператора» до приговора суда, если тот признает его виновным.

Сейчас и. о. гендиректора ООО «Карельский экологический оператор» является бывший гендиректор «Кареллеспрома» Павел Дегтярев, скандально прославившийся получением в этой должности беспрецедентной для нашей небольшой республики премии в 26 миллионов рублей. Причем назначение Дегтярева и. о. гендиректора КЭО подписал находившийся в камере СИЗО Новиков.

Иван Новиков, обвиняемый в даче взятки, арестован до 26 августа включительно.