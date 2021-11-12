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«У одной бабушки четыре кошки были привязаны к батарее, а собака – к трубе»

Новости. Общество
10:30, 21 Ноября 2021
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

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Известная зоозащитница Анастасия Мочалова рассказала о случаях жестокого обращения с животными в Карелии и невозможности наказать живодеров из-за несовершенства законодательства.

Известная зоозащитница Анастасия Мочалова стала гостем рубрики "Кофе со сливками". В интервью она рассказала о несовершенстве закона о жестоком обращении с животными.

- Обычно мы проводим беседы с хозяевами, а, если это не помогает, изымаем животных, - рассказала Анастасия. - Чаще всего изымаем у старых бабушек, которые уже не понимают, что творят. У одной такой бабушки четыре кошки были привязаны к батарее, а собака – к трубе. Мы забрали у нее кошку, у которой гной тек из уха, при этом сразу же обратились в полицию и к участковому.

Кстати, дело так ничем и не закончилось. Участковый сказал, что не видит состава преступления, так как животные - это ее имущество, квартира – тоже ее имущество, и она может делать все, что хочет со своим имуществом.

Да, закон есть, но он никак не работает. В законе такие формулировки, что живодер практически всегда может уйти от ответственности. Начнем с того, что он всегда может сказать: «Это не мое животное!». А поскольку у нас в стране отсутствует регистрация, никто не докажет, что это его собака.  

Полный текст интервью читайте в рубрике «Кофе со сливками».

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