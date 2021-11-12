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У пациентов психоневрологического интерната в Карелии появилась часовня

Новости. Общество
10:18, 07 Декабря 2021
фото: © Илья Тимин / сайт Петрозаводской епархии РПЦ

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В обряде освящения приняли участие республиканские министры.

В психоневрологическом интернате «Черемушки» в Кондопожском районе Карелии появилась православная часовня во имя священномученика Александра Елоховского. Как сообщил сайт Петрозаводской епархии, часовня была построена на пожертвования сотрудников интерната и благотворителей.

Обряд освящения новой часовни совершил благочинный Центрального округа епархии, протоиерей Вадим Антипин и настоятель храма иконы Божией Матери «Живоносный Источник» поселка Спасская Губа иерей Петр Кирьянов, который окормляет пациентов и работников интерната. На открытие и освящение часовни приехали высокопоставленные карельские чиновники – вице-премьер республики Лариса Подсадник и министр социальной защиты Ольга Соколова.  

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Комментарии

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Саныч
2021-12-07 13:03:46
Чиновники, надеюсь, все обратно вернулись?
0ff
2021-12-07 12:02:26
Белоленточники будут довольны
Offff
2021-12-07 12:47:28
0ff/эксперд . Вас, болезных умом ..там будут отпевать . )))
лесоруб
2021-12-07 11:34:03
Министров этих срочно перевести в разряд пациентов и оставить на ПМЖ в Черемушках :)
Leopol'd
2021-12-07 10:56:35
Теперь министры освящают церкви? Хотя, когда экономику зачастую определяют церковники, почему бы министрам не заняться церковными обрядами?!
Гость
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