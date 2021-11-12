У пациентов психоневрологического интерната в Карелии появилась часовня

В обряде освящения приняли участие республиканские министры.

В психоневрологическом интернате «Черемушки» в Кондопожском районе Карелии появилась православная часовня во имя священномученика Александра Елоховского. Как сообщил сайт Петрозаводской епархии, часовня была построена на пожертвования сотрудников интерната и благотворителей.

Обряд освящения новой часовни совершил благочинный Центрального округа епархии, протоиерей Вадим Антипин и настоятель храма иконы Божией Матери «Живоносный Источник» поселка Спасская Губа иерей Петр Кирьянов, который окормляет пациентов и работников интерната. На открытие и освящение часовни приехали высокопоставленные карельские чиновники – вице-премьер республики Лариса Подсадник и министр социальной защиты Ольга Соколова.