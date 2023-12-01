У пенсионера из Мурманской области в Карелии конфисковали автомобиль

Суд наказал мурманчанина, не в первый раз попавшегося пьяным за рулем.

Прокуратура Олонецкого района Карелии поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 62-летнего жителя Мурманской области. Мужчина был признан виновным в пьяном вождении, при том, что ему было уже запрещено садиться за руль.

Как было установлено, в мае 2021 года его остановили в пьяном состоянии за рулем. Мужчина лишился прав, однако в 2023 году вновь был пойман пьяным за рулем автомобиля «Renault Sandero» на трассе «Кола» в Олонецком районе.

Суд назначил виновному 180 часов обязательных работ, вновь лишив на 2 года водительских прав.

Кроме того, принимая во внимание позицию прокурора, суд конфисковал автомобиль пенсионера, чтобы затем передать его в собственность государства.