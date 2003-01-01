У пенсионерки изъяли телефон и ноутбук за призывы в соцсетях

Жительница Сортавальского района получила условный срок за посты в соцсетях.
Приговор в отношении пожилой женщины вынес Сортавальский суд. Ее обвиняли в размещении в соцсетях призывов экстремистского характера, рассказали в Объединенной пресс-службе судов Карелии.
— В период с 2020 по 2022 гг. пожилая женщина, имея негативное отношение к лицам определенной национальности, испытывая к ним неприязнь и нетерпимость, негативно восприняв новости о совершении ими различных правонарушений, в том числе преступлений, нарушении принятых в российском обществе норм поведения, размещала на своей странице в соцсетях призывы к совершению в отношении лиц одной национальности противоправных насильственных действий, — говорится в сообщении.
Действия подсудимой квалифицированы судом как публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
Подсудимая признала себя виновной. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год, условно с испытательным сроком 1 год, с возложением соответствующих обязанностей. Кроме того приговором суда ей запретили заниматься администрированием сайтов и каналов с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе «Интернет», на срок 1 год.
Вещественные доказательства по делу: ноутбук и мобильный телефон у осужденной конфискованы.
Приговор не вступил в законную силу.