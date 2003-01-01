«У петрозаводчан есть то, о чём мечтают миллиарды людей»: жителям карельской столицы напомнили об их главном богатстве

Доступ к этому благу — не просто удача, а результат ежедневного труда сотен специалистов.
По информации международной организации ООН, сегодня более 2 миллиардов людей на планете лишены доступа к безопасной для здоровья воде. 3,4 миллиарда (почти половина населения Земли) сталкиваются с трудностями в области санитарии. Ежегодно около 1,4 миллиона человек умирают от инфекционных заболеваний, вызванных загрязненной водой и отсутствием санитарии, — холеры, диареи и тифа.
Для жителей Петрозаводска эти цифры могут показаться далекими, ведь вода в наших домах течет из крана круглосуточно и соответствует санитарным нормам. Однако за этим стоит огромная работа сотен специалистов «Водоканала» — инженеров, лаборантов, слесарей, диспетчеров и многих других.
Наша миссия — гарантировать получение качественной воды и безопасного водоотведения каждым жителем города. Мы ежедневно:
— Осуществляем круглосуточный контроль качества воды по десяткам параметров;
— проводим профилактическое обслуживание и модернизацию сетей;
— внедряем технологии, позволяющие экономить водные ресурсы;
— очищаем водные ресурсы и сточные воды;
— обеспечиваем водоснабжение и водоотведение горожан.
Группа компаний «РКС — Петрозаводск» напоминает: доступ к чистой воде — это ценность, которую необходимо беречь и использовать рационально. А забота о городской системе водоснабжения — это вклад в здоровье каждого из нас.