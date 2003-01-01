С начала года обследование в передвижном флюорографе прошли 5910 сельских жителей.

Группа компаний «РКС — Петрозаводск» напоминает: доступ к чистой воде — это ценность, которую необходимо беречь и использовать рационально. А забота о городской системе водоснабжения — это вклад в здоровье каждого из нас.

Для жителей Петрозаводска эти цифры могут показаться далекими, ведь вода в наших домах течет из крана круглосуточно и соответствует санитарным нормам. Однако за этим стоит огромная работа сотен специалистов «Водоканала» — инженеров, лаборантов, слесарей, диспетчеров и многих других.

По информации международной организации ООН, сегодня более 2 миллиардов людей на планете лишены доступа к безопасной для здоровья воде. 3,4 миллиарда (почти половина населения Земли) сталкиваются с трудностями в области санитарии. Ежегодно около 1,4 миллиона человек умирают от инфекционных заболеваний, вызванных загрязненной водой и отсутствием санитарии, — холеры, диареи и тифа.

Доступ к этому благу — не просто удача, а результат ежедневного труда сотен специалистов.

«У петрозаводчан есть то, о чём мечтают миллиарды людей»: жителям карельской столицы напомнили об их главном богатстве

