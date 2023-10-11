У Петрозаводского дома-интерната для ветеранов будет новая крыша

Специалисты приступили к ремонтным работам.

В Петрозаводском доме-интернате для ветеранов идут работы по ремонту кровли здания, сообщили в паблике Минсоцзащиты Карелии 12 октября.

Ход ремонта министерство держит на постоянном контроле.

«Работы будут завершены к концу текущего месяца. Подрядчиком закуплены все материалы, сегодня уже на 80% снято старое покрытие крыши, на половине кровли выполнена стяжка и уложено покрытие», — отметил первый замминистра Иван Скрыников.

В источнике отметили, что ранее в доме-интернате провели капремонт водомерного узла, отремонтировали систему отопления, заменили старые окна на современные пластиковые. Кроме того, остеклили лоджии и заменили входные двери.

Благодаря республиканской программе «Доступная среда» в учреждении создали условия для проживания и передвижения маломобильных граждан, подчеркнули в республиканском Минсоцзащиты. Как рассказали в источнике, в учреждении ведут постоянную работу по улучшению условий для пожилых людей.