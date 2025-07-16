У Петрозаводского хлебозавода «САМПО» новый владелец

Более 40% акций хлебозавода «Сампо» перешли к новому владельцу. При этом контрольный пакет принадлежит городу.

Сегодня, 31 июля состоялась сделка, в результате которой 41,2% акций Петрозаводского хлебозавода «Сампо» перешли к новому владельцу, известной предпринимательнице из Петрозаводска Татьяне Лукиной. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Минэка Карелии Олег Ермолаев.

— Уверен, это событие будет способствовать финансовому оздоровлению одного из старейших предприятий Карелии, — написал чиновник.

Хлебозавод «САМПО» работает с 1969 года. Он специализируется на производстве хлебобулочных и кондитерских изделий: хлеба, сдобных булок, вафель, вафельных тортов, овсяного печенья, пряников, рулетов и восточных сладостей. За первый квартал 2025 года завод выпустил более 50 тонн продукции. Поставки идут в Петрозаводск, Прионежский и Пряжинский районы.

— Несмотря на богатый опыт и традиции, предприятие столкнулось с рядом сложностей: износ производственного оборудования привел к снижению объемов производства и увеличению доли ручного труда. В 2024 году наблюдались временные перебои с поставками. У предприятия возникли финансовые трудности, — уточнил Олег Ермолаев.

Новый инвестор — предприниматель с опытом. Татьяна Лукина намерена тесно сотрудничать с администрацией столицы Карелии для финансового оздоровления предприятия, инвестировать в обновление оборудования, проводить работу по погашению задолженности перед кредиторами и расширять рынки сбыта.

Добавим, что завод сохраняет традиционные рецептуры, соответствующие стандартам ГОСТ, без добавления консервантов, что обеспечивает срок годности продукции от 36 до 72 часов. Овсяное печенье и вафли знают не только в Карелии.