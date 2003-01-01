В России появилась возможность конфисковать автомобили за повторную езду в пьяном виде

Судья Третьего Кассационного суда в городе Санкт-Петербурге, рассмотрев уголовное дело о повторном вождении в состоянии опьянения, оставил решение в силе, несмотря на попытку владельца переоформить автомобиль на другое лицо.
Как установлено судом, гражданин И. был осужден по статье 264.1 УК РФ («Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию»). Ему было назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением прав на 2 года, а его автомобиль «MERCEDES-BENZ CLA 200» конфискован и обращен в собственность государства.
Защита в кассационной жалобе, не оспаривая сам факт вины, настаивала на отмене конфискации. Адвокат утверждал, что на момент правонарушения Mercedes по договору и акту приема-передачи принадлежал другому лицу, а потому не подлежал изъятию.
В обоснование своих доводов указывает, что указанный автомобиль не является собственностью осужденного, а согласно договору купли-продажи, а также акту приема-передачи транспортного средства является собственностью иного лица, сообщает Третий кассационный суд общей юрисдикции.
Однако кассация оставила в силе решение о конфискации, отклонив аргументы защиты. Суд установил, что, несмотря на заявления о «мнимой» сделке, автомобиль юридически принадлежал осужденному. Подчеркнуто, что неисполненное обязательство по переоформлению ТС не отменяет конфискацию, если машина использована для преступления и принадлежит виновному. Жалоба не удовлетворена.
