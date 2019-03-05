У платежной системы "Мир" появился собственный мобильный сервис

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Платежная система "Мир" представила собственный мобильный сервис бесконтактной оплаты Mir Pay.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной системы платежных карт.
"Платежная система "Мир" представила собственный мобильный платежный сервис Mir Pay. С сегодняшнего дня воспользоваться им могут держатели карт "Мир" – обладатели любых смартфонов на Android (начиная от версии 6.0) с поддержкой технологии NFC", - говорится в сообщении.
Клиенты каких банков могут воспользоваться данной платежной системой, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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