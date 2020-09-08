У прокуратуры появились вопросы к идее наказания депутатов и мэра Петрозаводска за недостоверные сведения о доходах

Депутаты Петросовета сняли с повестки минувшей сессии проект решения, предусматривающий введение порядка применения мер ответственности в отношении депутатов и главы города в случае предоставления ими недостоверных или неполных сведений о доходах и имуществе.

С повестки заседания был снят вопрос, в рамках которого предполагалось рассмотреть проект закона о применении мер ответственности к главе города и депутатам Петросовета в случае предоставления ими недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах и имуществе своем и семьи в том случае, если искажение этих сведений является несущественным.

Как пояснили в пресс-службе горсовета, вопрос был снят по просьбе работников прокуратуры. Согласно процедуре, надзорное ведомство контролирует проекты законов, поступающие на депутатские сессии. Так, в этот раз в прокуратуре предложили внести изменения в новый законопроект. В Петросовете планируют отправить на доработку документ и повторно вынести его на обсуждение.

Напомним, к депутату, согласно новому законопроекту, предлагалось принять порядок применения следующих мер ответственности: предупреждение, освобождение от должности, освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе, запрет занимать должность в Петросовете, запрет исполнять полномочия на постоянной основе.

К главе Петрозаводска, представившему недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, если искажение этих сведений является несущественным, предпологалось принять порядок применения меры ответсвенности в виде предупреждения.

Как пояснили в горсовете, непосредственно меры ответственности за нарушения предоставления сведений депутатами и главой города определяются федеральным законодательством. На муниципальном уровне может быть принят только порядок применения этих мер.