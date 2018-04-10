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Новости. Происшествия
08:15, 10 Апреля 2018

У роддома нашли банки с "подозрительным веществом"

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В центре Петрозаводска работали сотрудники оперативных служб.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы Петрозаводска, инцидент произошел 9 апреля в 14.55 на ул.Кировал,15 у роддома.

"В мусорном контейнере обнаружено три банки с подозрительным веществом. Работали оперативные службы. Проверено: в емкостях сухое молоко. Опасности нет", - отметили в службе.

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Комментарии

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кир
2018-04-10 11:02:11
Видимо, заняться им нечем. Искали бы закладки с наркотиками и методично отстреливали поставщиков.
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