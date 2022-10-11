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У России появилось еще 11 недружественных стран

Новости. Политика
22:00, 30 Октября 2022
фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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Правительство включило в перечень недружественных стран 11 Британских территорий.

Правительство России дополнило перечень недружественных стран, в него включили 11 Британских заморских территорий, об этом соощило ТАСС со ссылкой на сайт кабмина РФ.

«В перечень добавлено еще 11 Британских заморских территорий, поддержавших санкции, введенные Великобританией в отношении России. Это Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос», — говорится в сообщении.

Отмечается, что изначально в перечне находилось только три подконтрольные Британии территории: остров Ангилья, Британские Виргинские острова и Гибралтар. «Таким образом, теперь все 14 Британских заморских территорий входят в перечень недружественных России стран», — указано в сообщении.

Перечень создан в соответствии с указом президента от 5 марта 2022 года о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами. В него включены США и Канада, государства Евросоюза, Великобритания и ее владения, Украина, ряд других европейских стран, Япония, Южная Корея, Австралия и другие государства и территории, поддержавшие антироссийские санкции. Согласно постановлению правительства от 6 марта, все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран будут одобряться правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

В России действует еще один перечень недружественных иностранных государств, он касается ответных мер в сфере работы дипломатических и консульских представительств. В мае 2021 года в него были включены США и Чехия. 22 июля текущего года в список вошли Греция, Дания, Словакия, Словения и Хорватия.

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