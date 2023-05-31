У российского следователя конфискуют взятку на 24 миллиона долларов

Доступ к миллиардам рублей следственный работник хранил на ноутбуке в папке под названием «пенсия».

«Ъ» стали известны подробности одного из крупнейших за последние годы уголовных дел коррупционной направленности. По версии ГСУ СКР и надзирающей за ним Генпрокуратуры, начальник следственного отдела комитета по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев получил от подследственных хакеров взятку в биткойнах, соответствующую почти 24 $ млн. Коды доступа к электронному кошельку с биткойнами следователь хранил в папке с названием «Пенсия», где их и нашли, взломав его компьютер. Взяткодатели отделались условными сроками, а у господина Тамбиева надзор рассчитывает конфисковать весь его коррупционный доход.

По версии следствия, криптовалюту господин Тамбиев получил 7 апреля прошлого года от членов хакерской группировки Infraud Organization Марка и Константина Бергманов, а также Кирилла Самокутяевского, уголовное дело которых находилось в его производстве, за неналожение ареста на их активы.

Отметим, что взятка в 1,6 млрд руб. является рекордной для сотрудников правоохранительных органов России. Даже подпольный миллиардер из МВД Дмитрий Захарченко, согласно приговору Пресненского райсуда Москвы, был признан виновным в получении взяток на общую сумму 1,4 млрд руб., но не разово, а в течение десятилетия. Экс-полицейскому Захарченко по двум приговорам был назначен 16-летний срок, который он сейчас обжалует в Мосгорсуде.

Предполагаемую взятку у господина Тамбиева обнаружили в ходе обыска его квартиры на Большой Очаковской улице Москвы. Среди прочего, по данным «Ъ», у него обнаружили ноутбук марки Apple MacBook Pro, который взломать удалось только через несколько месяцев.

В нем внимание следователей центрального аппарата СКР привлекла папка под названием «Пенсия», в которой оказалась фотография листа бумаги с записями кодов, позволявших господину Тамбиеву получить доступ к 932,1 и 100 биткойнам.

Следствие долго решало, как с ними поступить, и в итоге была проведена следующая операция. По решению Басманного суда, в который обратилось ГСУ СКР, на биткойны был наложен арест «путем изъятия и перевода на электронный адрес криптокошелька», находящегося на аппаратном кошельке для криптовалют Ledger Nano X. В тот же день следователь перевел криптовалюту на адрес кошелька, после чего аппаратный кошелек с ключами доступа к нему помещен в камеру хранения вещественных доказательств СКР.