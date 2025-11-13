Финляндия рассматривает возможность частичного открытия границы с Россией

Финляндия изучает возможность частичного возобновления работы границы с Россией, сообщают финские СМИ.
Как пишет заблокированный в России финский портал «Yle», процесс открытия границы, если это произойдет, будет строго контролироваться, а перемещение через границу останется ограниченным на первом этапе.
По словам начальника отдела пограничной безопасности Финляндии Юсси Напола, не все пункты пропуска будут открыты одновременно, а работа переходов будет зависеть от реальной потребности и трафика, который ожидается значительно ниже допандемийного уровня.
Часы работы пропускных пунктов же будут ограничены.
Напомним, что в Финляндии на уровне местного бизнеса в связи с закрытием границы ощущается явное снижение доходов. Также в стране активно растет безработица.
Одна из финских гражданок жестко высказалась о сложившейся ситуации: У русских туристов много денег, они любят тратить их везде, где это возможно. Я думаю, что финны — полные идиоты, если не используют это в своих интересах.Напомним, в 2023 году Финляндия закрыла все 8 пассажирских переходов на границе с РФ, объясняя это гибридными атаками через нелегальных мигрантов. В апреле 2024-го было объявлено о продлении закрытия границы. Основным препятствием для возобновления полноценного движения остается отсутствие туристических виз у российских граждан.
Напомним, в Финляндии объявили о полном закрытии КПП на границе Карелии.