У семьи известного карельского боксера Романа Богданова сгорел дом

Семье известного боксера из Костомукши Романа Богданова нужна помощь.
Семья потеряла дом в результате пожара. Об этом рассказали в федерации бокса Карелии. Огонь уничтожил всё: мебель, личные вещи и, что особенно печально, весь инструмент, которым зарабатывал на жизнь отец Романа.
По предварительной информации, в огне также сгорели все медали, пояса и кубки, которые Роман завоевывал на протяжении своей спортивной карьеры.
— Это не просто предметы, это годы упорного труда, преданности спорту и гордость всей семьи. Я сам три года назад пережил подобную трагедию — мой дом тоже сгорел. Я знаю, насколько разрушительными могут быть последствия такого несчастья, и как важно в такие моменты не остаться один на один со своей бедой. Тогда нам помогло огромное количество людей, и мы смогли справиться, — написал руководитель региональной федерации бокса Республики Карелия Владимир Мышковец.
Владимир Мышковец призывает объединиться и поддержать Романа и его семью. Любая помощь, будь то материальная поддержка или просто доброе слово, будет бесценна.
Напомним, что Роман Богданов из Костомукши. Благодаря своим спортивным достижениям, он входит в сборную России по боксу. Ранее «Столица» рассказывала, что он успешно выступил на турнире «Евразийский кубок «Даурия».