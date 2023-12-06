У сибиряка из трусов украли 350 тысяч рублей

По данным ведомства, 40-летний мужчина рассказал, что был в гостях у знакомой. Там находился незнакомый ему человек, с которым во время застолья он вышел на улицу. У подъезда незнакомец похитил деньги, которые были спрятаны в шортах.
Подозреваемого задержали, им оказался 22-летний сибиряк, которого ранее судили за грабеж. Деньги он потратил на себя. На момент публикации мужчина находился под стражей.
Правоохранители возбудили уголовное дело.
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