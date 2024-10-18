У собаки множественные переломы: в Петрозаводске автомобиль на скорости сбил собаку и поехал дальше

фото: © Скриншот с видео: Подслушано у водителей Птз и Карелии / ВК

Инцидент с четвероногим произошел 21 октября на оживленной магистрали в Петрозаводске.

Как сообщили в сети, на Перевалке автомобиль сбил собаку.

Происшествие случилось вечером в воскресенье, 20 октября, в 17.10 на перекрестке улиц Чапаева — Чкалова.

Инцидент зафиксировала камера уличного видеонаблюдения. Видеозапись момента наезда на животное появилась в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии»

Судя по видео, собака сильно пострадала. К животному подошли прохожие.

Как сообщили в комментариях, пострадавшее животное отвезли в ветклинику. У собаки перелом таза в трёх местах, перелом рёбер, хвост под удаление.

Как уточнили подписчики, — нужна финансовая помощь. «Просьба откликнуться неравнодушных людей и помочь», — написали пользователи сети.