У собаки множественные переломы: в Петрозаводске автомобиль на скорости сбил собаку и поехал дальше

Инцидент с четвероногим произошел 21 октября на оживленной магистрали в Петрозаводске.
Как сообщили в сети, на Перевалке автомобиль сбил собаку.
Происшествие случилось вечером в воскресенье, 20 октября, в 17.10 на перекрестке улиц Чапаева — Чкалова.
Инцидент зафиксировала камера уличного видеонаблюдения. Видеозапись момента наезда на животное появилась в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии»
Судя по видео, собака сильно пострадала. К животному подошли прохожие.
Как сообщили в комментариях, пострадавшее животное отвезли в ветклинику. У собаки перелом таза в трёх местах, перелом рёбер, хвост под удаление.
Как уточнили подписчики, — нужна финансовая помощь. «Просьба откликнуться неравнодушных людей и помочь», — написали пользователи сети.
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