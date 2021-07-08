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У сотрудника ФСБ Карелии угнали в Ленобласти кроссовер за 2,5 млн рублей

Новости. Криминал
12:55, 09 Июля 2021
фото: © Fotolia / Tomasz Zajda

В селе Паша у сотрудника погрануправления ФСБ по Карелии угнали Hyundai Santa Fe 2020 года выпуска.

Как сообщает новостной портал 47news со ссылкой на ИА «Журналистские расследования», ночью 8 июля в волховскую полицию обратился 44-летний сотрудник погрануправления ФСБ по Республики Карелия из города Суоярви.

В селе Паша у него угнал серо-зелёный Hyundai Santa Fe 2020 года выпуска. Иномарка с карельскими номерами была припаркована у гостиницы «Юбилейная». Свой ущерб пограничник оценил в 2,5 млн рублей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Серж
2021-07-09 14:56:41
Скормнее надо быть . на отечественных машинах ездить и родину больше любить .
кир
2021-07-09 12:59:42
Откуда у него такие доходы на госслужбе, - спросил кот?
ASIll
2021-07-09 13:54:36
кир,
А Вы знаете сколько получает пограничник с учетом северных, карельских, пограничной надбавки, за сложность и т.д. и т.п. За пару лет вполне можно накопить и на такой автомобиль, хотя я бы такой брать не стал бы. А Вы просто пытаетесь показаться всезнающим в государственном управлении!
Самуил
2021-07-09 14:39:02
ASIll, поциент кир во все дыры суётся. "Всепроникающий")
кир
2021-07-09 14:01:41
ASIll, согдасен. Не всезнающий, но активный, - сказал умный кот.)) Ошибки бывают. А у кого их нет? Кто не работает.
Вася
2021-07-09 13:11:24
кир, Навальненок нашелся,ржу,не могу.
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