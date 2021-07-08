У сотрудника ФСБ Карелии угнали в Ленобласти кроссовер за 2,5 млн рублей

В селе Паша у сотрудника погрануправления ФСБ по Карелии угнали Hyundai Santa Fe 2020 года выпуска.

Как сообщает новостной портал 47news со ссылкой на ИА «Журналистские расследования», ночью 8 июля в волховскую полицию обратился 44-летний сотрудник погрануправления ФСБ по Республики Карелия из города Суоярви.

В селе Паша у него угнал серо-зелёный Hyundai Santa Fe 2020 года выпуска. Иномарка с карельскими номерами была припаркована у гостиницы «Юбилейная». Свой ущерб пограничник оценил в 2,5 млн рублей.