"У власти нет никакой последовательной политики, кроме закручивания гаек"

Петрозаводский предприниматель Роман Гольцев размышляет о причинах патернализма россиян.

"Российская власть постоянно себе противоречит. У нее нет никакой последовательной политики, кроме закручивания гаек, но это странная политика на фоне заявлений о патернализме населения, считает известный в Петрозаводске предприниматель Роман Гольцев.

"Вначале власть говорит гражданам: "Мы вам все дадим", а потом разводит руками: "Люди не хотят работать". Подобную идею – "Мы все вам дадим" – в нашем обществе навязывали на протяжении долгого советского периода, и любые попытки инициативных людей что-то изменить или хотя бы заявить о необходимости изменений советская власть подавляла. С того времени прошло уже тридцать лет, в стране выросло новое поколение, но ее руководство своим мышлением осталось в том же "совковом" периоде", - полагает Гольцев.

Читайте размышления предпринимателя о российском патернализме в статье "Без свободы нет развития, а без ошибок – достижений".