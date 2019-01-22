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Новости. Общество
12:57, 22 Января 2019
фото: vk.com/rgoltsev

"У власти нет никакой последовательной политики, кроме закручивания гаек"

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Петрозаводский предприниматель Роман Гольцев размышляет о причинах патернализма россиян.

"Российская власть постоянно себе противоречит. У нее нет никакой последовательной политики, кроме закручивания гаек, но это странная политика на фоне заявлений о патернализме населения, считает известный в Петрозаводске предприниматель Роман Гольцев.

"Вначале власть говорит гражданам: "Мы вам все дадим", а потом разводит руками: "Люди не хотят работать". Подобную идею – "Мы все вам дадим" – в нашем обществе навязывали на протяжении долгого советского периода, и любые попытки инициативных людей что-то изменить или хотя бы заявить о необходимости изменений советская власть подавляла. С того времени прошло уже тридцать лет, в стране выросло новое поколение, но ее руководство своим мышлением осталось в том же "совковом" периоде", - полагает Гольцев.

Читайте размышления предпринимателя о российском патернализме в статье "Без свободы нет развития, а без ошибок – достижений".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Петя Втулкин
2019-01-22 14:19:34
Закручивание гаек - это единственная задача от едра для всех россиян. Только гайки эти в трубопроводах для выкачивания нефти и газа... Ну и налоги за эту работу - чтоб не откладывались элементы сладкой жизни :) На большее народ не нужен. Так что нет никакого противоречия...
gaudealis
2019-01-22 14:15:50
В России власть и народ потрясающе схожи в неумении и нежелании нести ответственность. При рассуждении о главной беде России именно ответственности (а не свободе/несвободе) нужно придавать первостепенное значение.
Без ответственности нет развития, а есть одни сплошные ошибки - так бы я переформулировал ту проблему, о которой пытается рассуждать Роман.
P.S. Мне одному кажется, что Р. Гольцев норовит заделаться этаким "карельским Дмитрием Потапенко"? :)
David
2019-01-22 13:55:56
Странное разделение на "народ" и " власть". Как будто вторые с Марса прилетели ( хотя порой глядя на некоторых гоминидов не остаётся сомнений в их инопланетной природе). Все они кровь от крови и плоть от плоти вашего народа. Вообщем все органично и естественно, то что заслужили!
Американец
2019-01-22 13:55:06
у торгаша упали обороты, теперь можно и Путина обвинить в том, что дворник у него двор плохо убирает.
Сплошное бла-бла-бла, ничего конструктивного, кроме обливания страны грязью. Типа думает, что такой умный, за зеленую резанную бумагу там за бугром человек? Лакей прозападный
zanoza
2019-01-22 13:51:05
" Вот вам правильный сити-менеджер из тех, что всем сердцем болеет за страну и ее лидера, и не важно, что его не поддерживает население, и он мало что умеет" Без комментарий :)
однозначно
2019-01-22 13:23:30
У джинсового мальчика упали продажи.
Лида
2019-01-22 13:11:08
Да всё давно ясно,народ всё время мешается у власти под ногами, чем меньше будет народа,тем легче будет и делить "пирог"....,
да и Кокорин,назвавший российский народ стадом баранов,в чём-то и прав ,похоже....
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