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У водителя с шизофренией отобрали права в Карелии

Новости. Общество
09:06, 09 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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В Кондопожском районе суд лишил водительского удостоверения водителя, который состоял на учете в психдиспансере, сообщили в прокуратуре Карелии.

Кондопожский городской суд удовлетворил административное исковое заявление прокурора района к 33-летнему местному жителю о прекращении действия права на управление транспортными средствами, признании водительского удостоверения недействительным.

Основанием для обращения в суд послужили результаты проверки прокуратуры района, в ходе которой установлено, что кондопожанин, имея водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории "В", состоит на активном диспансерном наблюдении у врача-психиатра с диагнозом "параноидальная шизофрения", ежемесячно получает амбулаторное поддерживающее лечение. Данное заболевание является медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами.

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