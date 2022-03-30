У военкома Карелии нет данных о призывниках из республики на Украине

Полковник Артемьев заявил журналистам, что не может знать всего.

Военный комиссар Карелии Андрей Артемьев не стал комментировать публикации в СМИ и социальных сетях о призывниках из республики, которые могли оказаться на территории Украины. Как заявил полковник Артемьев на брифинге 6 апреля, посвященном итогам осенней призывной кампании прошлого года и начавшемуся весеннему призыву, у него нет таких данных.

«Информации о том, что кто-то из наших солдат по призыву находится там у меня нет, и ее быть-то не может, – сказал военком Карелии. – Армия состоит не из одного, не из двух, не из трех человек. Это структура, состоящая из многих структур, и каждая структура в рамках своих обязанностей занимается своим. Я не ухожу от ответа на вопрос, но если я буду знать все, то это невозможно, во-первых, а, во-вторых, в этом и нет необходимости».