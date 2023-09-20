У волонтеров Карелии появилась своя награда

Власти республики учредили новую государственную награду республики.

Как на своей странице в социальной сети написал глава Карелии Артур Парфенчиков, власти учредили новую государственную награду — медаль «За заслуги в добровольческой (волонтерской) деятельности».



«Кого и за что будем награждать. Жителей, коллективы и организации Карелии, которые принимают активное участие в добровольчестве. Словом, тех, кто стремится помочь, кто не жалеет времени и сил ради общего дела. Будем учитывать заслуги и достижения не только перед Карелией — помощь может оказываться и на территориях других субъектов страны», — написал Парфенчиков.



По его словам, в республике «немало волонтерских команд, в них — сотни наших земляков, и Карелия гордится своими добровольцами».