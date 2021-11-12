У Всемирной организации здравоохранения есть вопросы по «Спутнику V»

ВОЗ надеется провести встречу по "Спутнику V" на следующей неделе, в организации по-прежнему должны получить полное досье по российскому препарату.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует провести встречу по российской вакцине "Спутник V" на следующей неделе. Об этом сообщила в пятницу на брифинге помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао, пишет ТАСС.

"У нас были некоторые нормативные требования, по которым были необходимы уточнения, и, как мы уже сообщали, РФПИ подписал документы несколько недель назад, - отметила она. - Процесс был вновь запущен, мы находимся в диалоге с заявителем и российским правительством. Мы надеемся провести встречу [по вакцине] на следующей неделе».

"Мы по-прежнему должны получить полное досье по "Спутнику V", - сказала Симао. - У нас есть вопросы по инспекции в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, по инспекции производства, нам также нужна некоторая дополнительная информация. Но процесс продвигается, и это прекрасная новость".

ТАСС отмечает, что "Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года, он стал первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. На данный момент препарат зарегистрирован в 70 странах с общим населением 4 млрд человек.