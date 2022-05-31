У задержанного за хранение наркотиков жителя Карелии нашли зелье, расфасованное по шприцам

Мужчина носил его с собой в рюкзаке, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Костомукши поддержала гособвинение по уголовному делу о хранении наркотиков: фигуранту вменяется незаконное хранение без цели сбыта в крупном размере.

Суд установил, что ранее судимый 41-летний житель Калевальского района был задержан в Костомукше. В его рюкзаке правоохранители обнаружили шприцы с наркотиком, готовые для инъекции.

В результате в отношении мужчины было отменено условное осуждение по предыдущему приговору. В этот раз жителю Карелии предстоит отправиться за решетку на четыре с половиной года. Осужденный был взят под стражу прямо в зале суда, отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.