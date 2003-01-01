Реклама на сайте
Тема недели
Как стать директором магазина до 30 лет: истории успеха от молодых профессионалов из Карелии
19 августа, 18:35 Статьи
Кинотетрис
«Терминатор 2: Судный день»: кинолегенда оставляет человечеству считанные годы, но даёт надежду
15 августа, 16:25 Статьи
Кинотетрис
«На ярком солнце»: французский киношедевр с Аленом Делоном вновь покоряет мировой прокат
08 августа, 16:40 Статьи
Новости

У застрявшей в горах Киргизии туристки появился шанс на спасение

07:20

Карельские студенты вошли в число лучших в пляжном волейболе по России

07:00

Новый памятник открыли в окрестностях Петрозаводска

06:40

Названа доступная процедура для снятия тревожности

00:10

Всероссийский трайбл-фестиваль «LIITANSSI» прошел в Карелии

23:10

Эксперт назвал самые частые виды автоподстав в России

22:00

Нашелся пропавший в Суоярвском округе Карелии мужчина

21:40

Умер режиссер легендарных советских телесериалов

20:30

Мужчину в Карелии избили ремнем после спора в развлекательном заведении

19:50

Два автомобиля столкнулись на федеральной трассе в Карелии

18:30

Дожди и грозы ждут Карелию 25 августа

17:00

Два судна столкнулись в водах Карельского перешейка

15:40

Стала известна причина эвакуации «Лотос Плазы»

14:00

В Петрозаводске эвакуировали «Лотос Плазу»

13:30

Жителям Карелии рассказали о погоде до конца августа

12:30

Дом вспыхнул в Кондопожском районе Карелии

11:30

Мужчина пропал на западе Карелии

10:30

Доставщику еды на электровелосипеде вызвали скорую после бесконтактного ДТП в Петрозаводске

09:50

Пенсионерка в Карелии второй раз попалась на уловку мошенников

09:30

Поселки Прионежского района оставались без света до утра

09:05

Бастрыкин поручил проверить информацию об отсутствии ФАПа в карельском поселке

08:00

Свой флаг появился у Лахденпохской районной спортшколы

07:00
У застрявшей в горах Киргизии туристки появился шанс на спасение
Сегодня 07:20 Происшествия
Поделиться

Наталью Наговицыну,которую уже собирались оставлять в горах, ещё могут спасти благодаря хорошей погоде.

фото: Тг-канал "База"

У альпинистки Натальи Наговицыной, оставшейся со сломанной ногой на пике Победы в Киргизии, всё-таки есть шанс спастись. Об этом со ссылкой на спасателей сообщает тг-канал «База».

Сегодня, 25 августа, ее попытаются снять с пика Победы. Как объяснила «Базе» член Федерации альпинизма России Анна Пиунова, 25 августа там обещают хорошую погоду — последний ясный день в этом сезоне.

Сначала на место, где лежит Наталья, отправят дрон. Если женщина подаст признаки жизни, её попробуют снять с вершины еврокоптером.

Ранее сообщалось, что снять альпинистку с высоты не получится, так как уже прошел сезон, и погода позволит спасателям подняться наверх не раньше, чем весной 2026. 

Россиянка сломала ногу во время спуска с пика Победы в Киргизии 12 августа. Ее напарник оказал ей первую помощь и спустился вниз за подмогой. После к Наталье пробились два альпиниста, немец и итальянец, они оставили ей продукты и завернули в спальник, но спустить не смогли. При повторной попытке восхождения итальянский альпинист скончался.

Также к Наталье подлетал вертолет, но машина попала в зону турбулентности и совершила жёсткую посадку. Пилот и спасатель получили травмы. Наконец, группа из нескольких опытных алпинистов также не смогла дойти до туристки из-за непогоды. Наконец, спасатели отказались от идеи добраться до Натальи.

 

Обсудить (0) в ленту
Стала известна причина эвакуации «Лотос Плазы»
24 августа, 14:00 Происшествия
Жителям Карелии рассказали о погоде до конца августа
24 августа, 12:30 Погода
Поселки Прионежского района оставались без света до утра
24 августа, 09:05 Происшествия
В Карелии обнаружили еще одну свалку с тоннами тухлой форели
23 августа, 18:30 Происшествия
У застрявшей в горах Киргизии туристки появился шанс на спасение
07:20 Происшествия
Карельские студенты вошли в число лучших в пляжном волейболе по России
07:00 Спорт
Новый памятник открыли в окрестностях Петрозаводска
06:40 Общество
Названа доступная процедура для снятия тревожности
00:10 Медицина
Всероссийский трайбл-фестиваль «LIITANSSI» прошел в Карелии
23:10 Общество
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение