У застрявшей в горах Киргизии туристки появился шанс на спасение

Наталью Наговицыну,которую уже собирались оставлять в горах, ещё могут спасти благодаря хорошей погоде.

У альпинистки Натальи Наговицыной, оставшейся со сломанной ногой на пике Победы в Киргизии, всё-таки есть шанс спастись. Об этом со ссылкой на спасателей сообщает тг-канал «База».

Сегодня, 25 августа, ее попытаются снять с пика Победы. Как объяснила «Базе» член Федерации альпинизма России Анна Пиунова, 25 августа там обещают хорошую погоду — последний ясный день в этом сезоне.

Сначала на место, где лежит Наталья, отправят дрон. Если женщина подаст признаки жизни, её попробуют снять с вершины еврокоптером.

Ранее сообщалось, что снять альпинистку с высоты не получится, так как уже прошел сезон, и погода позволит спасателям подняться наверх не раньше, чем весной 2026.

Россиянка сломала ногу во время спуска с пика Победы в Киргизии 12 августа. Ее напарник оказал ей первую помощь и спустился вниз за подмогой. После к Наталье пробились два альпиниста, немец и итальянец, они оставили ей продукты и завернули в спальник, но спустить не смогли. При повторной попытке восхождения итальянский альпинист скончался.

Также к Наталье подлетал вертолет, но машина попала в зону турбулентности и совершила жёсткую посадку. Пилот и спасатель получили травмы. Наконец, группа из нескольких опытных алпинистов также не смогла дойти до туристки из-за непогоды. Наконец, спасатели отказались от идеи добраться до Натальи.