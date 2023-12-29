У жильцов дома в Прионежье замерзла вода в квартире

Жильцы дома показали замерзшие коммуникации по сливу воды.
Замерзшую воду в квартире показали жители деревни Вилга Прионежского района Карелии.
«Деревня Вилга, температура в квартире +11°», — сообщили местные жители и, запечатлев последствия морозов на фото, выложили снимки в сеть.
«Начали размерзаться коммуникации по сливу воды
Что дальше? Куда звонить? Кому жаловаться?
Я понимаю, что дом аварийный, но неужели в такие сумасшедшие морозы не могут хоть немного сильнее топить?!» — написали пользователи сети.
Местные жители назвали инцидент издевательством и предложили писать жалобы по поводу того, что люди замерзают в квартирах.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание