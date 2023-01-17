У жителей Карелии, хранивших оружие, отобрали 228 стволов

В Росгвардии республики подвели итоги проверок оружия за 2022 год.

В Карелии подвели итоги деятельности Центра лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии за 2022 год.

Всего за год росгвардейцы выявили 516 нарушений правил хранения оружия. При этом 228 единиц оружия было изъято.

Также в Управлении рассмотрели более 10 тысяч заявлений, выдали 2 284 лицензии, 7 505 разрешений и 697 удостоверений охранника.

Росгвардейцы проверили умения правильно применять оружие у 3 500 человек. За нарушения к ответственности были привлечены 10 охранных предприятий и 30 работников.