У жителей Карелии, хранивших оружие, отобрали 228 стволов

В Росгвардии республики подвели итоги проверок оружия за 2022 год.
В Карелии подвели итоги деятельности Центра лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии за 2022 год.
Всего за год росгвардейцы выявили 516 нарушений правил хранения оружия. При этом 228 единиц оружия было изъято.
Также в Управлении рассмотрели более 10 тысяч заявлений, выдали 2 284 лицензии, 7 505 разрешений и 697 удостоверений охранника.
Росгвардейцы проверили умения правильно применять оружие у 3 500 человек. За нарушения к ответственности были привлечены 10 охранных предприятий и 30 работников.
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