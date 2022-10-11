У жителей Карелии нашли гены неандертальцев

Исследование показало, население каких регионов России унаследовало больше всего генов неандертальцев.

Специалисты медико-генетического центра Genotek провели исследование, благодаря которому выяснили, какие народы России имеют в своем геноме наибольший след неандертальцев.

Исследование проводилось в рамках обновления генетической базы Genotek. За основу ученые взяли результаты работ шведского ученого Сванте Паабо, который получил в этом году Нобелевскую премию за исследование генома вымерших гоминидов, в том числе неандертальцев.

«Наша команда завершила работу по созданию уникального алгоритма, который показывает насколько геном того или иного человека схож с геномами представителей 548 народов и популяций нашей многонациональной страны. Теперь с помощью ДНК-теста можно определить конкретные регионы, в которых проживали предки клиентов. Точность составляет до 100%», — рассказал сооснователь и генеральный директор Медико-генетического центра Genotek Валерий Ильинский.

Как выяснилось, больше всего мутаций неандертальцев оказалось у народов Сибири и Крайнего Севера — якутов, бурятов, долганов, тувинцев, эскимосов. Достаточно высок процент таких мутаций у народов Волго-Уральского региона, к которым относятся татары, башкиры, чуваши, удмурты.

Меньше всего следов генома неандертальцев было обнаружено у жителей Дагестана, чеченцев, армян и горских евреев.

Если говорить про русских, то у северных популяций, живущих в Карелии, Архангельской или Мурманской областях, мутаций неандертальцев оказалось больше, чем у представителей южных регионов — Краснодарского края, Орловской, Курской и других областей.

Мутации неандертальцев могут повышать риск развития сахарного диабета или депрессии, а также способствовать повышенной свертываемости крови. Тромбообразование было необходимо нашим предкам, чтобы быстрее заживали раны, а теперь это грозит повышенным риском инфарктов и инсультов. Кроме того, гены неандертальцев влияют на цвет кожи и густоту волос.