У жителей Карелии за неделю изъяли 15 стволов

Сотрудники Росгвардии и МВД провели рейд среди жителей республики.

Вместе с полицией республики сотрудники и военнослужащие Росгвардии провели 74 проверки обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у жителей, сообщили в управлении 30 июня.



Добровольно жители Карелии сдали 12 единиц огнестрельного оружия, а 15 единиц росгвардейцам пришлось изъять.

По итогам проверки сотрудники составили четыре протокола об административных правонарушениях.