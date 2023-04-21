У жителей Карелии за неделю изъяли 17 стволов

Сотрудники Росгвардии и МВД провели рейд среди жителей республики.
Вместе с полицией республики сотрудники и военнослужащие Росгвардии провели 69 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у жителей, сообщили в управлении 8 июля.
Добровольно жители Карелии сдали 4 единицы огнестрельного оружия, а 17 единиц росгвардейцам пришлось изъять.
По итогам проверки сотрудники составили три протокола об административных правонарушениях.
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