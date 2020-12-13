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У жителей Петрозаводска остались считанные дни, чтобы насладиться шедеврами выставки "Русский Север"

Новости. Общество
09:30, 14 Декабря 2020
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Последний шанс увидеть шедевры Третьяковки и Русского музея в этом году в Петрозаводске. Успейте до 20 декабря.

Выставка "Русский Север", безусловно, стала одним из самых ярких культурных событий уходящего года. Но у гостей и жителей Петрозаводска остается совсем немного времени, чтобы оторваться от рабочей суеты, выйти из онлайна и отправиться на личную встречу с прекрасным.

Что для вас Север? Бескрайние просторы, снежные барханы, белые ночи, родной край...Предлагаем вам взглянуть на это явление глазами известных художников через призму веков!

Впервые в истории в Музее изобразительных искусств Карелии одновременно экспонируют шедевры из Третьяковской галереи, Русского музея, музеев Мурманска и Карелии. Полотна дореволюционных художников на выставке дополняют картины ведущих мастеров живописи советской эпохи.

Около 100 произведений разместились в экспозиционных залах площадью 450 квадратных метров! Здесь и пейзажи, отражающие величие и красоту северной природы, и портреты жителей сурового северного края, а также тематические картины на тему освоения Русского Севера, жизни, быта и верований народов региона.

Если Вы относитесь к той категории гостей, которые предпочитают самим выбирать объекты для изучения и самостоятельно получать информацию, то для вас в музее доступна услуга аудиогид. Аудиогид - это возможность: побродить по музею в одиночестве и узнать обо всём, что заинтересует! После использования аудиогид помещается в устройство для подзарядке, где автоматически включается режим дезинфекции.

Организаторы сообщают: для безопасности гостей посещение музея осуществляется в маске. В фойе рекомендуется использовать дезинфицирующие средства и осуществлять температурный контроль. На экспозиции между людьми соблюдается социальная дистанция на расстоянии не менее 1,5м.

Музей принимает посетителей каждый день с 10.00 до 18.00 кроме понедельника, в четверг организованы часы дополнительного вечернего приема до 20.00 для тех, кто любит провести душевный вечер после трудового дня. Продажа билетов в кассе прекращается за 30 минут до закрытия музея. Стоимость билетов 50-300 руб.

Выставка проводится в рамках реализации плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия.

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