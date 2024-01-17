У жителей Петрозаводска появилась возможность по-новому оплачивать аренду участков

В мэрии города сообщили о платежах по QR-коду.

Как рассказали в администрации Петрозаводска, в городе реализована техническая возможность оплачивать аренду земельных участков с помощью QR-кода. Теперь горожанам не надо вводить реквизиты вручную.

Как уточнили в мэрии, с декабря 2023 года претензии должникам направляются со штрихкодом. QR-коды для перечисления основных платежей и пеней формируются отдельно.