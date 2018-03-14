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Новости. Общество
10:11, 14 Марта 2018

У жителей Петрозаводска появилось новое место для занятий спортом и активного отдыха

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Теперь и на Перевалке можно круглый год играть в футбол и прыгать на батуте.

Новая спортивная арена "Life" открылась в петрозаводском районе Перевалка на улице Архипова.

Здесь оборудовано поле для футбола размером 17 на 38 метров. На поле "растет" искусственная трава высотой 6 сантиметров. Освещение футбольной площадки – светодиодное, соответствующее нормативам для спортивных объектов. Спортсмены могут воспользоваться раздевалками и душевыми, а также пригласить болельщиков – трибуны вмещают большое количество зрителей. Поэтому спортивный объект может стать удобным местом для проведения футбольных соревнований и тренировок

Кроме того, арена "Life" располагает большой зоной для любителей акробатики и прыжков – здесь разместились 30 батутов, в том числе и спортивные air max, наклонные батуты, детская зона. Оборудованы две поролоновые и одна надувная ямы, полоса препятствий, детский скалодром. Здесь же есть шведские стенки, турники, кольца для баскетбола и канат.

Эта спортивная зона подразумевает возможность тренироваться индивидуально и в группе. Кроме того, здесь можно организовать детский день рождения.

Спортивная арена "Life" находится на улице Архипова, 30. Телефон: 22-20-02.

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Комментарии

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Беня
2018-03-14 10:36:44
играть в футбол на батуте.... Интересно :)
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