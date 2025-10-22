В ГАИ Петрозаводска рассказали, можно ли поворачивать направо с Антикайнена к Сбербанку после проезда нового моста

Госавтоинспекция Петрозаводска сегодня дала ответ на возникший у автолюбителей вопрос по поводу знака, установленного у Лобановского моста.

После открытия Лобановского моста у автомобилистов Петрозаводска стали возникать вопросы по поводу организации движения рядом с мостом. В популярных группах автолюбителей «ВКонтакте» встал вопрос: какие маневры можно совершать после нового установленного знака «Движение прямо»? А главное - можно ли поворачивать направо к Сбербанку на Стародревлянский проезд? Мнения людей разделились.

Чтобы поставить точку окончательно в этом деле, Госавтоинспекция Петрозаводска выложила пост с пояснением правил движения после новопостроенного моста.

Она сообщила, что действие знака 4.1.1 «Движение прямо» распространяется на пересечение проезжих частей, перед которым установлен знак (только на первое пересечение за знаком).

Запрещен поворот налево к дому № 1А по улице Антикайнена, то есть к военкомату. Поворот направо на Стародревлянский проезд (поворот к Сбербанку со стороны Антикайнена при движении с Мерецкова) разрешен.

Напомним, недавно в Петрозаводске торжественно открыли движение по новому Лобановскому мосту.