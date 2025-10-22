РЕКЛАМА
В ГАИ Петрозаводска рассказали, можно ли поворачивать направо с Антикайнена к Сбербанку после проезда нового моста

16:32

Парламентарии Северо-Запада поддержали инициативу Карелии по пандусам для участников спецоперации

16:19

В «Тетрисе» в Петрозаводске возобновили доступные по цене бизнес-ланчи

16:10

Сквер Кукковский Петух в Петрозаводске освободят «от осенней печали»

16:00

Карельские пауэрлифтеры установили рекорды на Кубке России в Кургане

15:45

На проспекте Карла Маркса высадили клены

15:30

Артур Парфенчиков проверил ход строительства завода по производству испытательного оборудования

15:20

Умные шлагбаумы начали устанавливать в одном из районов Петрозаводска

15:10

Главный региональный оператор по утилизации твердых отходов в Карелии станет полностью государственным

14:58

Свыше 40% россиян верит уловкам киберпреступников

14:52

Чугуноплавильный завод петровских времен в Кончезеро выставлен на продажу

14:45

Путин наградил супругов Вакулич из Петрозаводска медалью ордена «Родительская слава»

14:30

Экспорт из Карелии в Узбекистан вырос на 77% по итогам первого полугодия 2025 года

14:15

В соседнем с Карелией регионе запретили мобильный интернет

14:00

«Счастье в день отца услышать голос сына»: укушенный клещом мальчик начал говорить

13:45

Проезд по центральной улице Петрозаводска будет запрещён

13:30

В Суоярви впервые пройдет рыбно-гастрономический фестиваль

13:10

Работу фонда «Защитники Отечества» обсудили в Москве

13:00

«Страшно оценивать»: ученые зафиксировали мощнейшую вспышку на Солнце

12:50

Прямые авиарейсы между Россией и Малайзией планируют запустить до конца года

12:35

Еще один рыбак утонул в Карелии

12:20

Первый в Карелии кабинет финансовой доступности открылся в Беломорском округе

12:00

Жителя Карелии задержали по подозрению в госизмене

11:45

В Петербурге водители снимают с авто номера, протестуя против платных парковок

11:30

Численность населения Кемско-Беломорской агломерации по прогнозу вырастет на 30 процентов

11:10

Мужчина погиб в пожаре на окраине Петрозаводска

10:55

Ноябрьские пособия на детей выплатят досрочно

10:45

Суд арестовал мужчину, застрелившего знакомого в Петрозаводске

10:30

Звезда мюзиклов, шансона и народной песни выступит в Петрозаводске

10:15

В Зарецком парке благоустраивают бетонные лестницы и тротуары

10:05

﻿Более 140 кг кондитерских и хлебобулочных изделий изъяли из оборота в Карелии

09:50

18-летних молодых людей задержали за распространение наркотиков в Петрозаводске

09:25

Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в поселке Пудожгорский

09:00

Спортсменка из Карелии завоевала золото на чемпионате России по нардам

08:40

Студенты ПетрГУ вошли в десятку лучших на чемпионате по программированию

08:20

Минобрнауки предложило повысить минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

08:00

Волонтеры акции «Вода России» провели более 60 субботников

07:40

Эксперты назвали самый энергозатратный бытовой прибор на кухне

07:20

Неравнодушный водитель мусоровоза спас черепах в Петрозаводске

07:00

Врачи Малышева и Гандельман предупредили об опасности популярного ресторанного блюда

06:40

В России будут лишать водительских прав из-за проблем со здоровьем

00:10

Важные новости, которые вы могли пропустить

22:20

Минтруд анонсировал расширение конкурса «Лучший по профессии» в 2026 году

22:00

Карельский спортсмен стал мастером спорта в пулевой стрельбе

21:00

В Карельском зоопарке поселился капибара по имени Бари

20:00

«На улице им не выжить»: в Пудожском районе замерзают маленькие котята

19:00

Университетскую улицу в Петрозаводске отремонтируют

18:30

Артур Парфенчиков поздравил ветерана Великой Отечественной войны со столетним юбилеем

18:20

В деревне Вехручей создадут подворье Новодевичьего женского монастыря

18:00

Жительница Кондопоги представит Карелию на федеральном конкурсе «Серебряный старт»

17:40

В России частично ограничивают работу иностранных мессенджеров

17:20

Облачно, без осадков и до +7°С: какая погода ожидается в Карелии 23 октября

17:00

Задолженность горожан перед «РКС – Петрозаводск» превысила 289 млн рублей

16:30

«Автоваз» отзывает более 8 тысяч новых автомобилей «Lada XRAY»

16:20

Пропавший на озере Сандал в Карелии рыбак найден мертвым

16:15

В школе Карелии уволили заведующего столовой после жалоб на качество питания

15:55

Условия семейной ипотеки могут ужесточиться с 1 ноября – успейте купить квартиру сейчас

15:45

Несколько беспилотников уничтожено в Ленобласти

15:25

Житель Заонежья до смерти избил брата своей возлюбленной и выбросил его тело с моста

15:10

Рекордное повышение выплат на детей планируется в 2026 году

14:50

Мужчине, по вине которого прошлой зимой погиб тракторист в Приладожье, вынесли приговор

14:20

В «ПКС-Водоканал» ведутся работы по замене критически важного оборудования

14:00

Начался прием заявок на участие в «Гиперборее-2026»

13:50

Аэропорт Лаппеэнранты в Финляндии может закрыться после потери российского пассажиропотока

13:20

Новые светофоры установят на подъезде к Петрозаводску и в Медвежьегорске

13:00

Авторитетная петербургская академия примет участие в реставрации мозаики в Питкяранте

12:40

Молодые ученые России получат 3 млн рублей без уплаты НДФЛ

12:20

В Петрозаводске открыли новый пешеходный бульвар и набережную

12:10

В столовой школы в Карелии проводят проверку после жалоб на антисанитарию

12:00

Въезд на площадь Кирова в Петрозаводске будет запрещён

11:45

Тренер из Карелии рассказал, как готовит сборную Молдавии к Олимпиаде

11:30

Взрывы прогремят в Кондопожском районе Карелии

11:15

Участник СВО стал заместителем директора издательства «Периодика»

11:05

Более 2 тысяч онкозаболеваний выявили у жителей Карелии

10:50

В Петрозаводске ремонтируют троллейбусное депо

10:20

Синоптики рассказали, когда Карелия «погрузится в предзимье»

10:10

Петрозаводчанин торговал наркотиками с помощью нелегального интернет-магазина

09:50

Массовые проверки правил перевозки детей проходят в Петрозаводске

09:30

В Петрозаводске временно запретят парковку около Краеведческого музея

09:00

Мощный пожар произошел утром в Петрозаводске

08:40

На Форуме «Женского движения Единой России» показали изделия карельских мастериц

08:20

В Кондопоге проверят выгребные ямы после того, как женщина чуть не утонула в одной из них

08:00

Верховный суд России разъяснил, как списываются кредитные долги с семей погибших на СВО

07:40

Умер организатор физкультурно-спортивного движения в Карелии Олег Поликарпов

07:20

Петербургский миллиардер Игорь Лейтис награжден орденом «Сампо» за заслуги перед Карелией

07:00

Рыбак пропал на озере Сандал в Кондопожском районе

06:40

Российский авторынок опустился на пятое место в Европе

00:10
В ГАИ Петрозаводска рассказали, можно ли поворачивать направо с Антикайнена к Сбербанку после проезда нового моста
Сегодня 16:32 Дорожная хроника
Госавтоинспекция Петрозаводска сегодня дала ответ на возникший у автолюбителей вопрос по поводу знака, установленного у Лобановского моста.

фото: © ДТП Петрозаводска и Карелии

После открытия Лобановского моста у автомобилистов Петрозаводска стали возникать вопросы по поводу организации движения рядом с мостом. В популярных группах автолюбителей «ВКонтакте» встал вопрос: какие маневры можно совершать после нового установленного знака «Движение прямо»? А главное - можно ли поворачивать направо к Сбербанку на Стародревлянский проезд? Мнения людей разделились. 

Чтобы поставить точку окончательно в этом деле, Госавтоинспекция Петрозаводска выложила пост с пояснением правил движения после новопостроенного моста.

Она сообщила, что действие знака 4.1.1 «Движение прямо» распространяется на пересечение проезжих частей, перед которым установлен знак (только на первое пересечение за знаком).

Запрещен поворот налево к дому № 1А по улице Антикайнена, то есть к военкомату. Поворот направо на Стародревлянский проезд (поворот к Сбербанку со стороны Антикайнена при движении с Мерецкова) разрешен. 

Напомним, недавно в Петрозаводске торжественно открыли движение по новому Лобановскому мосту.

 

Вадим Яковлев
предприниматель
«Единственное, что мы можем оставить после себя, это память»
Предприниматель из Кондопоги о том, почему решил заняться необычным благоустройством карельских поселков.

подробнее

