У жителей России на 5% возрос интерес к туристическим поездкам в Карелию

Российские туристы все больше предпочитают менее распространенные и новые локации большим городам и популярным местам.

Специалисты определили, к каким туристическим направлениям в СЗФО больше всего вырос интерес у россиян, рассказали в пресс-службе Яндекс Путешествий. Аналитики сервиса сравнили данные по бронированиям российских отелей осенью 2023 и 2022 годов по всей стране.

Лидерами по росту спроса в Северо-Западном федеральном округе оказались Вологодская, Новгородская и Архангельская области. Самый быстрый рост доли и интереса по количеству бронирований отелей показали:

Вологодская область — рост на 14,3%

Новгородская область — рост на 14%

Архангельская область — рост на 12,5%

Мурманская область — рост на 10%

Республика Карелия — рост на 5%

Больше всего направлений с возросшей популярностью оказалось в центральной России, Поволжье и Сибири.

Рейтинг по росту спроса среди всех российских регионов возглавили Ингушетия, Орловская область, Адыгея, Мордовия и Карачаево-Черкессия. Общее число бронирований отелей в этих регионах и их доля среди всех бронирований растут сильнее, чем у других российских регионов, отметили в источнике.

Аналитики сервиса подчеркнули, что спрос российских туристов смещается с больших городов и популярных мест к менее распространенным и совсем новым локациям. «Это позволяет избежать массового туризма и насладиться более уединенной и аутентичной атмосферой», — рассказали в пресс-службе.