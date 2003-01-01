У жителей Университетского городка появится стабильный общественный транспорт

Новый автобусный маршрут запустят 15 октября в Петрозаводске.
Уже завтра, 15 октября, Университетский городок и центр Петрозаводска соединит новый автобусный маршрут.
Разрабатывали его с учетом обращений жителей района, студентов ПетрГУ, воспитанников спортивных школ, которые занимаются в новом легкоатлетическом манеже, а также жителей Перевалки. Сейчас в Университетский городок заезжает только автобус № 10.
— Автобус будет ходить от Университетского городка через Перевалку, проспект Ленина до площади Кирова и обратно. Этот социально значимый муниципальный маршрут будет работать по регулируемому тарифу и утвержденному расписанию. Автобусы можно будет отслеживать в приложении «Умный транспорт», — рассказали в мэрии.
Напомним, маршрут станет седьмым. В этом году власти города уже запустили 6 автобусных направлений: 16, 18, 23, 28, 30, 31. Все они являются регулируемыми.