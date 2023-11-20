У жителя Петрозаводска, осужденного за повторную пьяную езду, конфисковали автомобиль

Суд учел позицию прокурора и конфисковал автомобиль горе-водителя в доход государства.

Прокуратура Петрозаводска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 60-летнего местного жителя, которого суд признал виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Было установлено, что житель Петрозаводска, привлеченный в марте текущего года к административной ответственности за нетрезвое вождение и лишенный права управления автомобилем, в апреле снова пьяным сел за руль и был остановлен сотрудниками полиции на улице Балтийской в карельской столице. Дорожные полицейские отстранили горе-водителя от управления автомобилем.

Суд учел все обстоятельства дела и приговорил петрозаводчанина к 200 часам обязательных работ с лишением права управлять автомобилем на 2,5 года.

Суд также учел позицию прокурора и принял решение о конфискации автомобиля осужденного в доход государства, добавили в пресс-службе прокуратуры Карелии.