У жителя Карелии дома нашли взрывчатое вещество

Полицейские изъяли запасы пороха и ружье у жителя Сегежского района, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудникам уголовного розыска поступила информация о жителе Сегежского района, хранящем дома оружие и боеприпасы. В результате полицейские изъяли две жестяные банки с так называемым «бездымным порохом», а также банки с дробью, гильзы и гладкоствольное ружье.

Хранивший все это у себя дома 56-летний житель района объяснил, что ранее у него имелось разрешение на хранение оружия, которое он сдал, когда истек срок. Порох он сдавать при этом не стал.

Против мужчины было заведено уголовное дело, переданное в суд. Кроме того, обвиняемый был привлечен к административной ответственности за нарушение правил приобретения оружия.