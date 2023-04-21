У жителя Карелии украли угнанный им и перекрашенный велосипед

Полиция Пудожа ищет дважды украденный велосипед, сообщили в МВД Карелии.

В начале июня от 29-летней пудожанки в полицию поступило заявление о краже велосипеда. Пострадавшая сообщила, что оставила его у входа в парикмахерскую, а потом не обнаружила на месте.

Аналогичное заявление о краже велосипеда поступило в мае: тогда в полицию обратилась 65-летняя жительница Пудожа. Ее средство передвижения пропало из хозяйственной постройки.

Под подозрением у сотрудников уголовного розыска оказался 44-летний пудожанин без определенного места жительства.

Мужчина признался, что первый велосипед угнал, чтобы им пользоваться, и даже перекрасил его в другой цвет, но вскоре велосипед у него украли. Тогда он совершил вторую кражу. Этот велосипед у правонарушителя был изъят.

В настоящее время по фактам обеих краж возбуждены уголовные дела.